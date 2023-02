Na projektu pracovala v průběhu desetiletí celá řada výtvarníků, modelářů a keramiků. V současné době se výroba realizuje v dílně Keramika Ohníč (K.O.), kde jsou miniatury vytvářeny pod značkou rodinné firmy Art Studio Genetrix (ASG). Majitelem dílny a výrobcem je Miroslav Kadlec, spolu s partnerkou Jarmilou T. Dobiášovou a syny Václavem a Matějem. V rámci výroby keramiky se jim podařilo vytvořit několik chráněných pracovních míst pro lidi s nejrůznějším postižením, kterým přizpůsobili dílnu a výrobu. Organizují zde také workshopy pro dospělé i děti. Na jejich práci se můžete přijet podívat přímo do jejich dílny v Ohníči, do jejich obchodu v Prokopské ulici na Malé Straně v Praze nebo do Dubí, kde si ji můžete prohlédnout až do 8. března.

Jana Tanzmannová, Martina Vlková a Marie Davidová - MIC Dubí