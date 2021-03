Redakce Teplického deníku si připravila seriál, ve kterém budete hádat známá/neznámá místa na Teplicku. Tak schválně jak moc znáte své okolí? Hlasovat můžete 10 dnů v nevýherní anketě. V dalším dílu uvedeme správnou odpověď.

Uhádnete, na kterém teplickém náměstí dav fanoušků na snímku stojí? | Foto: Deník/ Zdeněk Traxler

NOVÁ FOTOHADÁNKA: Rallye Teplice, coby známý automobilový závod, se datuje do roku 1972. Tehdy se jela první motosoutěž a ve Škodě 110 L Rallye ji vyhrála dvojice Josef Formánek Jiří Kaftan. Během 70. a 80. let minulého století proběhlo několik měření automobilových sil, a to buď pod názvem Rallye Teplice, či Rallye Sklo Union Teplice. Uhádnete, na kterém teplickém náměstí dav fanoušků na snímku stojí? Jde o současné náměstí Svobody, nebo Benešovo náměstí či Lázeňské náměstí. Hlasovat můžete v anketě pod článkem.