NOVÁ FOTOHÁDANKA:

Na snímku od Zdeňka Traxlera je zachycena jedné z prvních prezidentských návštěv Václav Havel v Teplicích. Do lázeňského města přijel coby hlava ČSFR v pátek 8. března v roce XY. Jeho cesta vedla z Děčína přes Ústí nad Labem do Teplic, kde se sešel v domě kultury s aktivisty Ekofóra, zástupci zdravotnictví a samospráv a s představitelkami hnutí Znepokojené matky. Hlavním tématem bylo neplnění souboru opatření k ozdravení Severočeského kraje. V diskuzi se dostalo na nadřazenost ekonomie nad ekologii, zastaralé zákony o životním prostředí či problémy ve zdravotnictví. Setkání v Teplicích mělo přesně vymezený čas. Za půl hodiny se prezident omluvil a spěchal do Prahy, kde měl jednání se slovenským premiérem Mečiarem. Šlo o „přepadovou“ návštěvu, ale i tak ji zaznamenaly desítky Tepličanů. Při nastupování do auta před zadním vchodem domu kultury hlavu státu doprovázel potlesk. Tak událost zaznamenal tehdejší týdeník Směr. V jakém roce přijel Václav Havel na první prezidentskou návštěvu do Teplic? Tipovat můžete v anketě pod článkem.

