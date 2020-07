V době vyhlášení dalšího ročníku fotografické soutěže FotoAréna, nikdo netušil, co nás čeká v souvislosti s novým virem. Přestože bylo zaslaných snímků výrazně méně než v loňském roce, považujeme je za zdařilé.

Fotosoutěž vyhrál student hotelové školy Jan Macek | Foto: Archiv OA

Zvláště fotografie na téma: Můj obor. Naše velmi erudovaná porota neměla vůbec jednoduchý úkol. Vzhledem k okolnostem proběhlo vyhlašování vítězů individuálně. O to více se těšíme na společné podzimní setkání u příležitosti plánovaných výstav ve Fokus kafé v Teplicích a v Galerii Pod věží v Bílině. Vítězem se opět stal Jan Macek z hotelové školy.(snímek viz níže) Na pomyslné paty mu šlapal Tomáš Vlasatý z Biskupského gymnázia v Krupce. Daniela Volfová z teplického gymnázia bodovala svými májovými motivy. Vítězové se těšili ze vstupenek do Thermalia, které nám věnovaly Lázně Teplice. Děkujeme všem účastníkům za krásné snímky a porotě za objektivní hodnocení.