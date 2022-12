Zdroj: Youtube

No a vesnický šansoniér Fousáč v kavárně Zahradního domu ze svého prvního CD „Mým vesničanům“, alba vydaného loni lounským hudebním nakladatelstvím Guerilla Records Vladimíra „Lábuse“ Drápala, představí nejen své písničky, ale také novinky z jeho pomalu se rodícího druhého autorského alba. Z desky prozatím neznámého jména. V Teplicích by přitom trio od 19.00 mělo mít i podle plakátu vstupné do klobouku.

Radek Strnad

