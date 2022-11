Gymnázium Teplice si připomíná památný 17. listopad diskuzí a projektovým dnem

Gymnázium Teplice si každoročně připomíná památný 17. listopad. Letos je to 83 let od pohřbu Jana Opletala a 33 let od studentské demonstrace v Praze. Na pátek 18. listopadu 2022 jsme připravili projektový den, který bude pestrou směsicí vzdělávacích aktivit připomínajících důležité události i roli studentů ve společnosti.Další akcí bude panelová diskuse nazvaná 33 let cesty za svobodou, která se bude konat ve středu 23. listopadu od 16:00 v aule GT.

Sametová revoluce na Teplicku. | Foto: Deník

PROJEKTOVÝ DEN 18. LISTOPADU Pátek 18. listopadu2022 byl vyhlášen jako projektový den. Učitelé společně s žáky připravili program, který je věnován svátku Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii. Ve škole proběhne výuka podle netradičního rozvrhu. Na co se můžeme těšit? V rozvrhu tříd se objeví: Přednášky a workshopy k tématu Sametová revoluce (návštěva Muzea, akce externích lektorů)

Vrstevnické učení – septimáni vyučují mladší spolužáky

Školní miniprojekty (Život slepce, Písně roku 1989, Listopadový humor)

Přednáška školního psychologa Cesta k životní spokojenosti

Výuka bude přizpůsobena hlavnímu tématu projektového dne. V rozvrhu se objeví předměty, během nichž budou probírána leckdy netradiční témata. Tři třídy septimy se budou navíc věnovat tvorbě seminárních prací. A oktaváni budou mít program zaměřený na maturitní zkoušku a studium na VŠ. Věříme, že se projektový den podaří a dobře naváže na státní svátek 17. listopadu. RNDr. Věra Ševčíková (abs. 1977) FOTO: Sametové revoluci předcházel teplický boj o čistý vzduch