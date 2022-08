Naši hasiči spolu s dalšími doslova bránili obec Mezná, dokud jim síly stačily a měli čím hasit. Dále se podíleli na dohašování skrytých ohnisek, kyvadlové dopravě vody, zřízení čerpacího stanoviště, evakuaci osob, kácení stromů a další. Děkuji jim za to! Jako velitel jsem především rád, že jsme se všichni vrátili domů ve zdraví a bez zranění.Budu se vždy snažit dělat maximum pro to, aby hasiči v našem městě měli dobré zázemí, kvalitní vybavení a zastupitelé jejich nenahraditelnou roli v našem městě chápali.

Radní našeho města se shodli, že si hasiči zaslouží za své úsilí odměnu. Vážím si toho. O její výši vás budeme brzy informovat. Čekáme na nové zásahové vozidlo, které ještě zvýší naší vybavenost a akceschopnost. Snad se budeme moc pochlubit a společně pokřtít novou cisternu v září. Těší mě, že se otevřelo i další téma, a sice to, že by naši hasiči měli za svou činnost během zásahů dostávat odměnu. Nikdo z nás to nedělá pro peníze, ale drobná finanční odměna za probdělé noci a hodiny u zásahů jistě naše hasiče potěší. Jinde to tak funguje.

Naše město je díky našim dobrovolným hasičům bezpečnější, a nejedná se jen o požáry. Naši hasiči vyjíždějí letos k více zásahům než kdy jindy. V současné chvíli mají na kontě zásahů 33 - od požárů, přes pomoc ZZS až po dopravní nehody.Děkuji našim hasičům, děkuji všem občanům za podporu našich hasičů, velice si toho vážíme.

Karel Hirsch, velitel JSDH Hrob & místostarosta Hrobu

