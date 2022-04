Černobílé fotografie, akty a portréty, vystavuje v jízdárně teplického zámku známý herec Hynek Čermák do konce tohoto týdne. Muž, kterého široká veřejnost v poslední době zná především jako filmového drsňáka, ukázal svou „něžnou“ stránku života. Místo nekompromisního majora Kuneše ze seriálu Rapl a nebo sériového vraha Roubala se ukázal Hynek Čermák jako něžný obdivovatel ženského těla. A to ve všech možných podobách. Výstava U Pře-Rodu je k vidění ještě dnes 22. dubna od 12 do 17 a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné přijde na 30 korun. (mm)