Během let instituce měnila svou tvář. V letech 2010 až 2011 prošla rekonstrukcí vnějšího pláště došlo na výměnu oken, zateplení střech a obvodových zdí. I vnitřní prostory již měly obnošený kabát, a tak dostaly nový.

Dnes jsou v pavilonu A učebny II. stupně, školní jídelna a kanceláře vedení školy, v pavilonu B se nachází MŠ, která se součástí komplexu stala až v roce 2012, sídlí zde odloučené pracoviště Regionální knihovny. A konečně pavilon C je určen učebnám I. stupně a školní družině.

Základní škola Koperníkova slaví padesát let. | Foto: Archiv ZŠ Koperníkova Teplice

Psal se 29. srpen roku 1971, ale přesto nikdo netušil, zda bude do září pro celkem 25 tříd hlavní pavilon budovy otevřen. Díky stavbařům, ale i vydatné pomoci učitelů, jejich rodinných příslušníků, provozních zaměstnanců a rodičů žáků, kteří rovněž přiložili ruku k dílu, Základní škola Šanov na sídlišti pod Doubravkou 1. září 1971 přece jen zahájila provoz a to pro 760 žáků a 5 oddělení školní družiny se 149 žáky.

