Roky prověřenými lahůdkami The Wall, Dark Side of The Moon, Division Bell či Animals. Originál v původní sestavě už v ČR neuvidíme, zažít spolu Davida Gilmoura (kytara) a Rogera Waterse (baskytara) plus Ricka Wrighta (klávesy) by byl zázrak i kdekoli jinde v zahraničí. Ale i Čechy mají místo nich dost kvalitní „náhradu“. V osmi lidech v sestavě Bohemian Pink Floyd hrají Martin Gregor (kytary, zpěv), Emil Palivec (baskytara, zpěv), Pavel Jiroušek (klávesy), Daniel Tůma (bicí), Ondřej Floyd (kytary, zpěv), Alena Kaiserová (zpěv), Kateřina Šindelářová (zpěv) a Miroslav Mráz (saxofon). Ti všichni spolu tvoří partu Bohemian Pink Floyd a kamkoli v ČR přináší živou i živelnou interpretaci hudby legendární britské skupiny Pink Floyd se zaměřením zejména na skladby z jejich posledního koncertního turné, které zněly i v Praze na Strahově už v roce 1994.