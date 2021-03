Už to takhle dál nejde. Hoďme všechny obavy a strachy za hlavu. Je to vlastně reálně to jediné, co nás v našem životě omezuje. Přijměme smrt jako fakt. Nebojme se jí. Neberme ji jako něco špatného, zlého. Je to skutečnost, realita, která každého z nás jednou čeká. Je otázkou volby, jak ji vnímáme.

Hoďme obavy a strachy za hlavu, šiřme radost, lásku a štěstí, říká Mart Eslem. | Foto: Archiv Marta Eslema

Každý z nás si to může vybrat. Umře nám kamarád, rodič, prarodič, bratr, dítě. A my si můžeme vybrat, jak na to budeme reagovat. Můžeme být naštvaní na celý svět, sami na sebe, na všechny ostatní okolo nás. Můžeme někoho obviňovat, sami sebe nebo opět všechny ostatní. A nebo si můžeme vybrat. Mělo to tak být, přijměme to a vzpomínejme v dobrém na toho, kdo odešel. Jednoduše nastal jeho čas a nikdo z nás to neovlivníme. Obviňování, že jsme někoho nakazili nebo, že mohl žít, kdyby tady nebyl Covid a někdo nezodpovědný to na něho nepřenesl. Myslím si, že to jsou jenom takové výmluvy, výkřiky do tmy, které nejsme sami schopni rozklíčovat. Je to takové plivání negativních emocí, zla a všeho možného okolo nás. Je toho už tolik, že to je neúnosné. Pojďme to celé otočit.