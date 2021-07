Aktivity pro seniory ve skupinách byly a jsou omezené na minimum. Bylo zapotřebí vytvořit způsob, jak s lidmi pracovat individuálně, ale zároveň podpořit u všech společný cíl, a to výhru v soutěži. V podstatě jde o to, že v rámci individuálních aktivizací či malých skupinových terapiích je klientům vždy jednou měsíčně prezentován jeden z příběhů kocoura Mikeše Josefa Lady, ke kterému je vytvořen kvíz. Úkolem klientů je kvíz vyplnit a dopravit ke slosování.

Příběh s kvízem je možné získat i v interním časopise Paraplíčko či ve vestibulu budovy. Do soutěže se může zapojit kdokoli. Nadšení a radost z podařeného projektu nás vedla k oslovení dalších zařízení pro seniory ke spolupráci. Měsíčně posíláme podklady aktivizačním pracovnicím do zařízení pro seniory v Kadani, Děčíně a v Litoměřicích. Zde probíhá soutěž obdobným způsobem. Výsledky posílají k nám do Bystřan. Zde probíhá losování, které je dokumentované a nazpět přeposlané do daného zařízení. I zde od nás výherci dostávají krásné ceny. Společní kooperace mezi zařízeními vyvrcholí 26. srpna na Zahradní slavnosti Domova důchodců Bystřany, kam máme v plánu jednotlivé výherce pozvat a výhry jim slavnostně předat. S financováním nám pomohly města Bílina, Dubí, Duchcov a obec Jeníkov.

Hana Daňková, ergoterapeutka Domova důchodců Bystřany