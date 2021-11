Hřbitov v Novosedlicích mění na Dušičky otevírací dobu

Správa hřbitova v Novosedlicích mění otevírací doby, a to v souvislosti se vstupem do období zimního času a to do 1. listopadu včetně bude hřbitov přístupný dennodenně od 8:00 hodin do 19:00 hodin.

Dušičky na hřbitově v Novosedlicích. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler