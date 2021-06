Zahrádky teplických kaváren a restaurací ožijí hudbou a tancem v podání studentů Konzervatoře Teplice.

Big band Konzervatoře Teplice | Foto: archiv souboru

Živá vystoupení lze zažít každý od pondělí do pátku v Krupské ulici, na terase kavárny Krušnohorského divadla a na piazzetě OC Galerie (zadní vchod z Dlouhé ulice). Těšit se můžete třeba na Big band teplické konzervatoře, který vystoupí dnes od 18 do 19 hodin na piazzetě Obchodního centra Galerie či na hudební seskupení Frajerky z galerky. Ty můžete slyšel a vidět na terasa Krušnohorského divadla Teplice v úterý pd 17.30 a v pátek od 16.30 hodin. Akci Hudba do ulic podpořilo město Teplice.