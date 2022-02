Která z písní alba „Barevný sny“ má největší potenciál? Dost mě baví úvodní „Padaj stropy minulosti“, kde se „Bortí Bezděz“ a zní slogan „Kácí se sochy nevinných“.

Bohumil Zatloukal: Netroufám si odhadnout, která píseň se u publika víc chytne. Kdykoli jsem něco odhadoval, spletl jsem se.

Zdeněk Hnyk: Pokud myslíte hitový potenciál, tak by to mohla být třeba písnička „Lítám“, kterou napsala Jamajka a nebo Bohoušův letitý song „Miláčku“. Nebo snad „Zrzka (… a přece se točí“), která by mohla zaujmout všechny milovníky piva. Jinak co se týká „Bortících se hradeb Bezdězu“ a „kácení soch nevinných“, je to spíš metafora a narážka na v současné době celosvětově sílící snahy o revizi historických faktů.

Nepočítám-li z alba klasiku Jasný Páky „Nech toho, nech toho,“ který song je na vašem albu nejstarší?

Bohumil Zatloukal: Písnička „Miláček“. Pokud si vzpomínám, hrála se v Jasné Páce tak třikrát. Prostě jsme jí tehdy neuměli dobře zahrát.

Už jste v Teplicích na Hvjezdě někdy hráli, třeba už jako Jasná Páka, nebo to tam bude vaše celková premiéra?

Pokud se nepletu, tak na Hvjězdě jsme za posledních pár let hráli asi čtyřikrát. Tentokrát to ovšem bude hlavně premiéra písniček z nové desky Barevný sny.

Ale bratři Zatloukalové už určitě zážitky z teplické rockové Mekky, z „Knaku“, mají…

Bohouš Zatloukal: Ano, v 90. letech jsme v Knaku často a úspěšně hráli. Bylo to vždy hodně bouřlivé, prostě bigbeat jak má být !

Jak vlastně vypadá rekonstrukce legendární kapely, která má v jiné sestavě odehraných stovky koncertů, ale v nové sestavě zase „znovu začíná“?

Zdeněk Hnyk: No, jak se to vezme - znovu začíná. Kapela je z větší části personálně původní Hudba Praha s charakteristickým zvukem, který celý léta určovaly především kytary Bohouše a Vládi Zatloukalových. A v nové sestavě jsme začali už v roce 2016, odehráno máme už desítky koncertů, určitě hodně přes stovku.

Máte s „kolegy“ od Michala Ambrože nějakou džentlmenskou dohodu, že si moc navzájem nebudete stát v cestě, nebo je to tu – a zvlášť v čase covidu i postcovidu – malý český píseček?

Bohumil Zatloukal: V našem věku už opravdu nemáme zapotřebí se nějak hádat, nebo si dělat naschvály. To je dávno pryč.

Co vám covid a mnohé uplynulé karantény vzaly, co daly? Vehnaly třeba někoho z vás do výroby, nebo do zdravotnictví?

Bohumil Zatloukal: No, jsou to dva roky v řiti. Máme ale novou desku a to je skvělé!! Takže Hrrr na ně!!!

Zdeněk Hnyk: Covid a karantény nám vzali především možnost koncertovat. Museli jsme zrušit spoustu koncertu a přišli jsme o spoustu peněz. No a peníze, jak známo, až na prvním místě:) Ale do "fabriky" v pravém slova smyslu to nikoho z nás naštěstí nezahnalo.

Obal alba vám dělal Karel Haloun. I v tom je cítit jistá kontinuita, staré lásky nerezaví? Mimochodem, Karel vám textoval i písničku „Podzim“…

Bohumil Zatloukal: Karel Haloun je prostě jedinečnej… a to i tím textem. Známe se přes čtyřicet let, mnoho jsme spolu prožili. Ty zážitky jsou na celou knihu. Tu bude ale muset napsat někdo povolanější - třeba právě Karel Haloun.

„Podzim“ má romantický nádech, podobně jako některé písně Luboše Pospíšila. Je to jen náhoda?

Bohumil Zatloukal: Tak "romantický" - no, nevím. Já tam cítím hodně nadsázky a ironie. Je to zpívané smrtelně vážně, v tom je, myslím, ten vtip… Samozřejmé je i to, že je to prostě můj rukopis a já udělal pro Luboše fakt dost zásadních pecek… Toho se nezbavím.

Pěkný je i závěrečný kousek Barevný sny. Baví mě, když Hudba Praha naplno zúročí dívčí vokály i typickou foukačku. Bude těchto nástrojů a postupů v nových původních kouscích přibývat?

Bohouš Zatloukal: To je taková pěkná roztleskávačka na závěr koncertu. Mám ji rád, bavím se u ní !

Chystáte na další album opět zajímavé spolupráce i osobité hosty?

Bohouš Zatloukal: Další album !? Zatím jsme ani nezahráli to nové… uvidíme, kam se všechno posune. Já osobně hosty na deskách moc nemusím… Jsou to takové divné berličky, pro mne naprosto nepotřebné.

Psala pro vás Pavla Jonsson z dámské rockové party Zuby Nehty písničku „Lady Nana“ na objednávku? O kom je?

Zdeněk Hnyk: Vláďa Zatloukal napsal muziku, Pavla na ní psala text. Pokud vím, jde v něm o takovou obecnou múzu jménem Nana :)

Co ještě dodat?

Zdeněk Hnyk: Přijďte se všichni podívat na náš koncert v sobotu 12. února do Teplic do restaurace na Hvjezdu. Začínáme ve 21.00 hodin.

