Humanitární pomoc z Hrobu: Traumasety putují do ukrajinských polních nemocnic

V pátek 4. března jsme pro Český červený kříž provedli svoz humanitární pomoci z jejich sběrných míst po celém kraji. Zdravotnický materiál jsme transportovali do Prahy, kde se z něj připraví traumasety, které následně putují na Ukrajinu do polních nemocnic a do první linie.

Humanitární pomoc Ukrajině z Hrobu. | Foto: JSDH Hrob