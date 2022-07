"Jsou zprávy, které se mi nesdělují lehce a vzteky bych něco rozmlátil! Často se ptáte, jak to bylo s úhynem pěti labutí a dvou kachen v Zámecké zahradě. Bohužel dnešní zpráva ze Státní veterinární správy potvrdila, že úmrtí vodních ptáků způsobili lidé. Z vyšetření jsou patrná pohmoždění krku a hrudního koše ptáků, která byla příčinou jejich úmrtí," napsel na svém facebookovém profilu primátor Teplic a senátor Hynek Hanza.

Na vodních plochách v Zámecké zahradě jsou momentálně v pořádku dvě dospělé a dvě mladé labutě. "Vzhledem k tomu, že úhyn labutí nebyl přirozenou cestou, podá Odbor životního prostředí Magistrátu města Teplice trestní oznámení Policii ČR na neznámého pachatele. Žádáme všechny občany města, kteří ve dnech 10. - 15. července 2022 spatřili cokoliv podezřelého a kohokoliv v nestandardním kontaktu s tímto ptactvem, nechť okamžitě kontaktuje linku Městské policie 156. Dokážu zkousnout hodně… bordel, vandalismus, nerespektování pravidel apod., ale týrání a zraňování zvířat, to už je hodně přes čáru!!! Fakt to někomu stojí za to, nakopnout a škrtit labuť?" dodal Hanza. (mm)

