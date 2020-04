Online koncert na podporu Krajské zdravotní, která v Ústeckém kraji sdružuje pět nemocnic, odehraje ústecká skupina Idio&Idio v pátek 24. dubna. Koncert, který se koná pod záštitou projektu „Pomáháme první linii“, začíná ve 20.30 hodin.

Idio&Idio to roztočí online ve vašem obýváku, peníze z koncertu půjdou na dobrou věc | Foto: archiv

Sledovat ho bude možné živě na Facebooku. „Ještě nějaký čas nebudeme moct vyrazit na koncerty, a to je dost na … Ale Idio nebude sedět v koutě! Připravte se na příval onlajn energie, a my slibujeme, že to ve vašem obýváku pořádně roztočíme,“ říká zpěvačka známé ústecké kapely Tereza Komanová.