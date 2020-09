„Opět se potvrdilo, že lidé letos mnohem častěji trávili svou dovolenou v České republice. Dalším tahákem byla na začátku srpna spuštěná a stále probíhající kampaň Krajinou Skupiny ČEZ, která láká rodiny s dětmi do lokalit elektráren a infocenter na soutěže o zajímavé ceny. Plyšáky oblíbených energetických postaviček Watíka či Joulinky si ze všech našich infocenter odneslo domů více než tisíc malých fanoušků energetiky,“ ohlíží se za nedávno skončenými prázdninami Kateřina Bartůšková, vedoucí Informačních center Skupiny ČEZ. Soutěž podle ní pokračuje i nadále. Pro získání odměn přitom stačí navštívit alespoň dvě expozice. Od července navíc probíhá celá ledvická exkurze ve standardním rozsahu, takže návštěvníci opět mohou i na rozhlednu umístěné na střeše nejvyšší české industriální budovy.

„Prioritou samozřejmě i nadále zůstávají bezpečnost výroby a dodávek elektřiny a zdraví našich zaměstnanců,“ dodává ke stále aktuálnímu tématu Kateřina Bartůšková. Samozřejmostí proto bylo, a stále také je, striktní dodržování bezpečnostních pravidel, která platí ve všech infocentrech. Návštěvníci mají k dispozici desinfekci rukou, musejí udržovat rozestupy a respektovat pokyny průvodce. ČEZ vybavil všechny průvodce rouškami, rukavicemi a desinfekčními ubrousky na otírání exponátů a klik mezi prohlídkami. Ve zvýšené frekvenci probíhá také desinfekce mobiliáře a kontrola dodržování hygienických postupů v rámci úklidu infocenter.

Za celý loňský rok do jediného infocentra klasické energetiky dorazilo téměř osm tisíc návštěvníků, do všech lokalit ČEZ v ČR pak 244 365 osob všech věkových kategorií. Vzhledem k tomu, že infocentra Skupiny ČEZ byla z důvodu zajištění bezpečnosti elektrárenských provozů a zdraví zaměstnanců i návštěvníků uzavřena od března do června, nebude letos kvůli pandemickým omezením celkové roční maximum pokořeno, ale prázdninový historický rekord už letopočtu 2020 nikdo nevezme. Ten v rámci všech infocenter Skupiny ČEZ činí celkem 110 099 návštěvníků.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy