„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný…“ bude znít v sobotu 1. dubna v Informačním centru klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Nepůjde přitom o apríl, nýbrž o zajímavou prohlídku (a pro předem objednané i s možností výstupu na nejvyšší oficiální rozhlednu v České republice), která bude tentokráte spojena s oslavou blížících se svátků jara, tedy Velikonoc. Jak jinak, na své si přijdou hlavně ti nejmenší, kteří do infocentra zavítají se svými rodiči.

Průvodkyně Dana Daňková ukazuje velikonoční výzdobu infocentra, která bude v sobotu 1. dubna vítat všechny návštěvníky. | Foto: ČEZ, Ota Schnepp

„Tematické akce v našem ledvickém infocentru mají u veřejnosti úspěch. Ať už to byly vánoční trhy chráněných dílen z okolí, halloweenské tvoření pro děti nebo nedávné večerní prohlídky na rozhlednu, které tuto zimu absolvovalo 631 lidí. Tentokrát k nám zveme rodiny s dětmi, aby u nás oslavily blížící se velikonoční svátky. Na první dubnovou sobotu jsme připravili celodenní program, který potěší zejména malé, ale nudit se u nás nebudou ani dospělí,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí Informačních center Skupiny ČEZ.

Informační centrum klasické energetiky v Elektrárně Ledvice tak bude v sobotu 1. dubna od 9 do 15 hodin patřit hlavně dětem, čekají je různé soutěže a velikonoční dílnička. Registrace na akci není nutná. Výjimka platí pouze pro vstup na rozhlednu na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6, odkud je možné si ve výšce 140 metrů prohlédnout okolí elektrárny z ptačí perspektivy. Vstup na rozhlednu je povolený pro děti starší 6 let v doprovodu dospělého. Všechny informace k rezervacím míst na rozhlednu jsou pro zájemce dostupné na webu www.cez.cz/ledvice. Vstup je zdarma.

„Počítáme s tím, že velikonoční tvoření osloví děti zhruba ve věku od 3 do 10 let. Budou si moci vytvořit záložku ve tvaru zajíčka. Toho si rovněž snadno vyrobí po obkreslení své ruky. Společným dílem všech pak bude velké papírové vejce, do kterého mohou děti něco namalovat. My ho pak jako připomínku Velikonoc vylepíme v suterénu infocentra,“ přibližuje průvodkyně Dana Daňková. Její kolegyně Jana Purmenská k tomu dodává: „Velikonoční soutěžení bude spočívat třeba v tom, že se budou děti poslepu snažit přilepit zajíčkovi správně ocásek. Další soutěží bude hod vajíčky, pochopitelně půjde o míčky, na cíl. Do velikonočního hávu chceme zahalit i našeho skákacího panáka.“

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. V současné době ovšem pomáhá ještě řešit energetickou nezávislost České republiky. Infocentrum nabízí tři patra nabitá zážitky a poznáním. Na návštěvníky tu čeká interaktivní expozice plná virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje.

V duchu Čisté Energie Zítřka průvodkyně přibližují návštěvníkům i budoucnost energetiky na příkladu obnovitelných zdrojů, neboť součástí provozu Elektrárny Ledvice jsou i čtyři bezlopatkové odvalovací turbíny a také pokusné pole různých druhů solárních panelů, na nichž ČEZ testuje jejich možnosti praktického využití, a to hlavně v agrovoltaice. Za třináct let existence infocentra si do něj našlo cestu bezmála 70 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo 8 397 (dosavadní rekord), z toho 225 ze zahraničí. Nejvíce z Norska (54), Ukrajiny (49) a Německa (44).

Napsal Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy