Prvně se tak v centru Teplic představí parta, co se proslavila osobitým „rodinným“ klipem „Medvídci koušou“, v němž si „domácí účty“ vyřizují rozvedení manželé, rodiče holčičky. Je na YouTube i vedle ostatních kousků a dokazuje, že klipy se silnými texty a osobitou atmosférou patří k jistotám Jamaronu, vlastně se dost se na ten song i na novinky kapely z CD „Generace“ těším, před Wohnouty v DK Teplice vyrobí fajn atmosféru. Zajímavý je přitom i loňský klip Jamaronu, „Kamikaze“; vedle písní „Malý Berlín“ i kosmického videa „Betelgeuse “ je to další z jistot druhého alba, které si kapela sama vydala.

Klipem „Kamikaze“ tak o sobě po odmlce dali vědět Jamaron díky robustnímu singlu, který předznamenal zvuk vznikajícího CD. Pětičlenná skupina z Prahy, jejímž tvůrčím motorem jsou sourozenci Marie, Ondřej a Jakub Dostálovi, se do všeho pustila od podlahy. „Během pandemie jsme měli čas tvořit i přemýšlet. Uvědomili jsme si, že chceme, aby naše cesta vedla rockovým směrem,“ řekla frontwoman kapely Marie Dostálová; dostala v novém klipu víc prostoru, než dřív bylo pro Jamaron běžné. „Fanoušci nám dali najevo, že chtějí nářez, my se jejich volání rozhodli vyslyšet,“ dodává kytarista, autor textu i manažer kapely Ondřej Dostál.

Koncert Wohnout (předkapela Jamaron) se uskuteční v DK Teplice v sobotu 26. března od 19 hodin. Lístek v předprodeji stojí 390 korun, na místě zaplatíte 450 korun.

Jamaron byli multižánrová parta, nyní se čtveřice mladíků i slečna představují jako sebevědomá rocková formace, jejich zvuk odkazuje k přelomu tisíciletí. „Prostě se celá kapela shodla: Chceme hrát rock,“ líčí poslední ze tří sourozenců Jakub, který se mimo aktivní tvorby podílí i na produkci singlu. „Stejně si každý raději pustíme Linkin Park, proč se dál pokoušet o folk, je-li podstata naší tvorby v rocku?,“ ptá se Jakub.

„Text písně ‚Kamikaze‘ inspiroval lockdown. Každý jsme si mohli během pár měsíců odloučení připadat jako pilot, který nasměroval letoun přímo k zemi a už jen čeká dopad nejen v partnerském vztahu,“ tvrdí manažer kapely Ondřej o obsahu písně. „‚Kamikaze‘ je první song, jehož hudbu jsem nevytvořil já ani brácha. Poprvé jsem se pokusil textovat námět, s nímž přišel do studia baskytarista Filip Karlík. Ta autorská spolupráce bude Jamaronu platná i do budoucna,“ věří nejstarší ze tří sourozenců. Album „Generace“ je po 2 letech práce celé kapely konečně zde!

Odloučení i uzavření v době covidu užili Jamaron k tvorbě nových skladeb a po namáhavých měsících je zde s nadupanou deskou Generace. Za jeho zvukem alba stojí legendární studio SONO Records v čele s producentem Adamem Karlíkem, který pomohl rozvinout hudební záměr autorů Jakuba i Ondřeje Dostálových, nově se na tvorbě novinky autorsky i producentsky podílel též baskytarista Filip Karlík. Aranžmá je výsledkem spolupráce hlavně Jakuba Dostála i Adama Karlíka za aktivního přispění všech členů pětky.. Na albu vyniká masivní zvuk elektrických kytar, který se pro Jamaron s výrazným hlasem Marie Dostálové stává charakteristickým. Texty Ondřeje Dostála, postaral se o intimní i osobní písně 30 vteřin ticha i Malý Berlín, jsou propleteny celou deskou. Pro fanoušky může být překvapení, že autorem textu k písni „Jedenáct“, inspirovanou seriálem Stranger Things, je Jakub Dostál. Vydání alba předznamenaly již dříve vydané singly Kamikaze a O lžích a lidech. Všechny písně alba Generace: Vzducholoď / Možná / Generace / Betelgeuse / Kamikaze / Jedenáct / 30 vteřin ticha / Malý Berlín / O lžích a lidech

Jamaron založili v roce 2013 sourozenci Jakub, Marie a Ondřej Dostálovi, proto tedy JaMarOn. Sourozenecké trio doplňují bubeník Václav Hejda i baskytarista Filip Karlík. Za devět let fungování má Jamaron odehráno přes 250 koncertů, vydala studiovou desku „Nahá“ a v listopadu 2019 album „DOMA“; v lednu 2020 ho křtila ve vyprodaném Lucerna Music Baru. Aktuálně kapela Jamaron dokončila v pražském studiu SONO Records nové rockové album „Generace“, vyšlo 17. března 2020. Jamaron by také – vedle Čechomoru, Wohnoutu, No Name, Buty, Migu 21, Jelena, Chinaski, Blue Efectu, Janka Ledeckáho či Věry Martinová – měli zpestřit 868. ročník Zahájení lázeňské sezony ve dnech 27. – 29. května 2022 v rozsahu tří scén.

Radek Strnad