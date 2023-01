Jarní prázdniny DDM Teplice nabídnou zájezdy a soutěže

Dům dětí a mládeže v Teplicích připravil na termín jarních prázdnin, které budou pro okres Teplice od 13. února do 17. února, pestrý program rozličných volnočasových aktivit určených zejména dětem ze ZŠ a věříme, že si vyberete to, co vám bude vyhovovat.

Národní muzeum | Foto: Archiv Deníku

Konkrétně jsme pro vás připravili dva tematické zájezdy, ve středu, 15. února do Národního muzea v Praze na expozici „Od trilobitů až po mamuty" a ve čtvrtek 16. února na interaktivní expozici audiovizuálního umění, nazvanou „Lumia", které je také v Praze. V závěru jarních prázdnin v pátek 17. února je připravena pro všechny příznivce sportu a turistiky zábavná outdoorová akce „Hrátky na sněhu", která se uskuteční v Mikulově a Novém Městě v Krušných horách. V případě nepříznivých sněhových podmínek je připravena turistická alternativa „Výstup na Milešovku". Obě varianty zahrnují soutěže a hry v přírodě. DDM Teplice také připravil na úvod jarních prázdnin další dvě akce, a to v pondělí 13. února pro zájemce o výtvarná řemesla workshop v DDM a následující den 14. února hry a soutěže v teplickém „Cirkus parku". Bohužel tyto akce jsou již obsazeny, ale je možné, že se někdo odhlásí, a proto doporučujeme průběžně sledovat naše webové stránky, na kterých naleznete i další atraktivní akce, které pro vás máme připraveny jak na pololetní prázdniny, „Karneval", tak v měsíci únoru, kdy 24. února proběhne v zahradě DDM Teplice „Masopustní veselí". Více informací na www.ddmteplice.cz (lk)