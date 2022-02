Do hor vás vyveze vláček, Moldavská horská dráha Most – Freiberg je unikát

Osobní vlaky mezi Mostem a Moldavou v Krušných horách jezdí přes jarní prázdniny denně. Odjezdy jsou: Most 6:42, 9:30, 13:20, 16:42, Litvínov město 6:57, 9:44, 13:34, 16:18. Osek měst 7:09, 9:56, 13:49, 17:08, Hrob 7:18, 10:05, 13:55, 17:17, Dubí 7:35, 10:22, 14:12, 17:33, Moldava odjezd 8:08, 12:02, 15:02, 18:05. „Vlaky zastavují ve všech zastávkách,“ řekl Michal Švec. Moldavská horská dráha Most – Freiberg, nazývaná též Teplický Semmering, byla oficiálně otevřena 18. května 1885. V rámci republiky jde o technicky unikátní trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné stoupání. Dostala se na poštovní známku, objevila se v několika dokumentech. Ten poslední se jmenuje Záhada lokálek.

--------------

Teplický Zimák láká na veřejné bruslení

Během jarních prázdnin můžete v Teplicích bruslit. Na teplickém Zimáku proběhne veřejné bruslení v pátek 4. 2. od 12 do 13.30, v sobotu 5. 2. od 17 do 18.30, v neděli 6.2. od 10.30 do 12.00, v pondělí 7. 2. od 11.30 do 13.00, v úterý 8. 2. od 11.30 do 13.00, ve středu 9. 2. od 18.00 do 19.30, ve čtvrtek 10.2. od 11.30 do 13.00, v pátek 11. 2. od 11.30 do 13.00, v sobotu 12. 2. od 17.00 do 18.30 a v neděli 13. 2. od 10.30 do 12.00. Vstupné je 50 korun.

-----------

V teplické botance můžete opět navštívit skalničkový skleník

Z důvodů uzavírek xerického a částečně i tropického skleníku rozhodlo vedení Botanické zahrady návštěvníkům opět zpřístupnit skalničkový skleník, ačkoliv vzhledem k probíhajícímu zimnímu období je většina rostlina v expozici v době vegetačního klidu. „Momentálně lze podobně jako ve venkovní expozici obdivovat stálezelené rostliny. V krátkém výseku novozélandských hor vévodí drobné druhy jehličnanu rodu Podocarpus či stálezelený rod Hebe příbuzný našim rozrazilům. Kanárské ostrovy reprezentují sukulentní pryšce (Euphorbia) nebo keřovité kopretinovce (Argyranthemum),“ řekl ředitel Botanické zahrady Petr Šíla. Z neúplně typických skalniček mohou návštěvníci obdivovat na začátku jihoamerické expozice bromeliovitou rostlinu Puya raimondii, která patří mezi jedny z nejvyšších bromeliovitých na světě. Roste v peruánských a bolivijských Andách. Botanka má otevřeno úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 90 korun.

-------------

Velký červený pes Clifford v teplickém multikině

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že na výšku měří skoro tři metry. V malém městském bytě je takový pes hodně nepraktický. Jenže Emily ho zbožňuje a za žádnou cenu se ho nevzdá. Komedie Velký červený pes Clifford je adaptací stejnojmenné populární dětské knížky Normana Birdwella. Americkou komedii Velký červený pes Clifford můžete vidět v Premiere Cinemas v OC Galerie Teplice od neděle do středy od 10.00, 12.00 a 14.00. Lístek stojí od 185 korun.

----------

Aquacentrum Teplice nabízí bazén i Dětský svět s atrakcemi

Aquacentrum Teplice funguje denně, plavecký bazén je otevřen od úterý do neděle od 9 do 21 hodin a v pondělí vždy od 13 do 21 hodin. V pondělí 7. února je ale kvůli jarním prázdninám plavečák otevřeno už od 10:00 hodin. V Aquacentru můžete kromě bazénu využít saunu či Dětský svět, kde jsou atrakce jako třeba divoká řeka, tobogan či skluzavka. Hodina v bazénu přijde dospělého člověka na 60 korun a děti/studenti/senioři platí 40 korun.

-------------

Výstava Kradli jsme sousedům rajčata je k vidění v Bílině



Ve výstavní síni U Kostela v Bílině můžete od 20. února navštívit výstavu k románu Kradli jsme sousedům rajčata. Výstava nese stejné jméno jako kniha, kterou napsal začínající spisovatel Grigorij Nikiforov. Výstavní síň má otevřeno čtvrtek až neděle od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupné stojí 10 a 20 korun.

-------------------

Výstava v teplickém muzeu prezentuje pětici uměleckých děl

Nedávno byla na teplickém zámku zahájena výstava Krušnohoří / Erzgebirge - Umění pozdního středověku, která představuje výsledky projektu financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Výstava prezentuje pětici uměleckých děl zrestaurovaných v projektu, který byl realizován v zájmu ochrany a péče o umělecká díla nacházející se ve sbírkách Ústeckého kraje. Na projektu participovali jako projektoví partneři Ústecký kraj, Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech a Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Obsahem projektu byla výměna zkušeností a rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných česko-německých aktivit ve formě výzkumu, záchrany a propagace kulturního dědictví z období pozdního středověku s vazbou na krušnohorskou hornickou oblast. Výstava zahrnuje na 19 česko-německých panelech celkem tři hlavní linie: 1) restaurování a materiálový průzkum uměleckých děl, 2) umělecké techniky na pozadí jednotlivých děl a 3) umělecký vývoj v hornické oblasti Krušnohoří. Otevírací doba: út - pá 12 - 17 hodin, so - ne 10 - 12 a 13 - 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun.

-------------

Pohádka v teplickém planetáriu

Pohádka v teplickém planetáriu s názvem Křišťálové sestry zpracovaná na základě australských domorodých motivů. Vypráví o sedmi sestrách a dvou bratrech a především o tom, jaká dobrodružství zažili, než se setkali na obloze jako hvězdy. Vidět ji můžete ve středu 9. února od 14 hodin. Plné vstupné stojí 60 korun, snížené polovic.

---------

Lyžování na Komáří vížce začalo, lěží tam 35 cm sněhu

Lyžařský areál na Komáří vížce bude o víkendu 5.2.-6.2.2022 v provozu od 9:00 do 16:00. Leží tam 35 cm sněhu. Pojede vlek na dětském svahu a cvičné louce. Ceník najdete na www.skikomarivizka.cz