Jeníkovská školka opět vyhrála, děti pojedou na „školandu“

Když jsme si v loňském školním roce skvěle užívali výhru v soutěži s Pribináčkem o školku v přírodě za 50 000 korun, ani ve snu by nás nenapadlo, že by šlo něco tak úžasného zopakovat! Na konci června Pribináček oslovil všechny školky v ČR s možností zapojit se do soutěže ve školním roce 2021/2022.

Jeníkovská školka opět vyhrála, děti pojedou na „školandu“. | Foto: Archiv MŠ Jeníkov