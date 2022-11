Judisté teplického Pro Sportu uspěli v dorostenecké lize, čeká je boj o medaile

V neděli proběhlo v Ostravě další vyřazovací kolo dorostenecké ligy. V boji o postup do finálové čtyřky nechyběl ani tým teplického Pro Sportu. Ten v soutěži startuje letos poprvé a hned se probojoval do postupové osmičky a to po vítězstvích nad týmy SJ Litoměřice, JC Liberec a Sokol Vršovice. V postupové skupině nás čekaly duely proti Olomouci, Ostravě a Plzni.

Judisté teplického Pro Sportu uspěli v dorostenecké lize. | Foto: Archiv Pro Sportu

Prohráli jsme jen těsně s domácí Ostravou, další utkání jsme již vyhráli a mohli se radovat z postupu mezi nejlepší čtyři týmy České republiky. Už to považujeme za obrovský úspěch, neboť jsme v soutěži kde startovalo celkem 16 týmů dokázaly přejít hned přes čtyři podporovaná střediska, kam se soustředí nejlepší judisté z daných regionů. Naše regionální SCM Litoměřice jsme porazili dvakrát 8:0. Náš tým se tak může těšit na boje o medaile, které proběhnou 20. listopadu v Praze v rámci tradičního Judo Show Cupu. Václav Prokeš Dobročinný podzimní jarmark lákal k nákupům . Děti bavily tvořivé dílny