Rozděleni do skupin se zúčastnili dvou částí programu. V jedné, jež se konala v prostorách mobilní učebny – v kamionu vybaveného 3D technologiemi, který byl z kapacitních důvodů zaparkován na náměstí (čímž bychom chtěli poděkovat městu Bílina za poskytnutí prostor), byli seznámeni s technologií 3D tisku, používanými materiály, využití v praktickém životě a zároveň měli možnost si sami prakticky vyzkoušet naprogramování 3D tiskárny. Nakonec si všichni odnesli klíčenky vytištěné podle vlastních návrhů. V druhé části věnované kariérovému poradenství nazvané „Hledám povolání, které se ke mně hodí“ se zábavnou formou zúčastnili programu jak nejlépe a zodpovědně zvolit budoucí cestu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.