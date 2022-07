Kanadským speciálům zapůjčeným z Itálie tleská celý sever

Do závěsného vaku vrtulníku se vejde 1 000 litrů vody, ve Hřenskou jich je několik. Nyní se do boje s červeným kohoutem zapojila speciální letadla zapůjčená z Itálie. Ve čtvrtek 28. července jsem celé dopoledne pozoroval nad domem dva žluté stroje, které z Milady nasávaly vodu do ohromných nádrží a během chvilky mizely za Erbenovou vyhlídkou. Pilota jsem nevyfotil, ale na internetu jsem načetl základní informace.

Kanadským speciálům zapůjčeným z Itálie tleská celý sever. | Foto: Miroslav Vlach