/VIDEO/ Po rekordním úspěchu přímého přenosu koncertu Coldplay Music Of The Spheres Live Broadcast z Argentiny, který byl loni v říjnu uveden do kin po celém světě, se kapela vrací na velké plátno v tomto novém režisérském sestřihu, který je k dispozici také ve formátu 4DX.

Coldplay | Foto: Deník / Hana Josefová

Velkolepý koncertní film byl natočen během deseti vyprodaných koncertů Coldplay na stadionu River Plate v Buenos Aires, které deník The Times označil za „nejlepší hudební show všech dob“. Snímek obsahuje remasterovaný zvuk, dosud neviděné záběry ze zákulisí, rozhovory se členy kapely a ohromující vizuální efekty, které zachytil režisér Paul Dugdale, držitel ceny BAFTA a nominace na cenu Grammy.

Světla, lasery, ohňostroje a LED náramky během koncertu rozzáří stříbrné plátno. Vedle klasických hitů, jako jsou Yellow, Fix You, Viva La Vida, My Universe a A Sky Full Of Stars, se ve filmu objeví hvězdní hosté včetně Jina z BTS s živým debutem svého populárního singlu The Astronaut.

Film Coldplay - Music of The Spheres: Live at River Plate můžete vidět v pátek 21. dubna od 19.00 v teplickém multikině Premiere Cinemas v OC Galerii. Lístky lze koupit na webu kina, jeden přijde na 299 korun. (lk)

Zdroj: Youtube