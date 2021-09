Skupina Sto zvířat zahraje na konci prázdnin na teplickém letišti. Je to česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska.

Kapela Sto zvířat | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Byla založena roku 1990 v Praze na základech rock 'n' rollového bandu Matěj Čech. Objíždí mnohé festivaly. Historie skupiny sahá až do přelomu 70. a 80.let. Po uplynutí třiceti let od vydání svého prvního singlu Já na to mám (1984) vydala kapela v roce 2014 opět vinylovou EP desku s názvem Třetí od konce.