Katapult má nové CD Nostalgia, zve na něj do divadla v Teplicích

Čtenář reportér

Katapult, nezdolná rocková parta okolo kytaristy, zpěváka i autora hitů Oldy Říhy, je legenda naše rocku. Za padesátileté kariéry ustála kapela v čele s leaderem Říhou dost nepřízně osudu, zákaz činnosti měl za socialismu, a Dědek Šindelář i Tolja Kohout odešli do rockového nebe. Do zlatého fondu našich písní patří jejich hity Katapult, Chodníkový blues, Nalaď si život do c duru, Půlnoční závodní dráha, Vojín XY hlásí příchod… i dost dalších. I svěží novinka, co nejedna zazní v Krušnohorském domě kultury v Teplicích 26. září. Bude to rock, zábava, radost.

Frontman a zakladatel Katapultu Oldřich Říha. | Foto: Deník/Petra Poláková - Uvírová

Vydání alba Nostalgie oddálil covid. Vyšlo letos, kdy Olda Říha, mozek i srdce Katapultu, slaví 75. narozeniny i 60 let na naší hudební scéně. Většinou písní psal skoro sám, texty i Filip Hrbek a Michal Tříska. CD uzavírá „klasika“ Suchého i Šlitra Mister Rock a mister Roll, album je první deska nové éry Katapultu. Říha i rockeři Václav Zima (bicí) i Karel "Bigman" Kodl (baskytara, zpěv) stvořili dílo se syrovým zvukem i říhovskými riffy; vznikla muzikantská výpověď, co vám vleze pod kůži. Má soudobý zvuk i echt drive, to ocení nejen jejich věrní. Říha označuje album až poeticky coby osobní „audio auto biografii“. S Oldou jsme si povídali týden poté, co Rolling Stones vydali ze svého nového alba úžasný nový singl. A Olda z něj byl nadšený. „Tak jsem si jejich zvuk i nápady představoval!, Udělali to podobě jako my svůj „starý“ bigbít, dost mě novou muzikou nadchli. Jenže my ji udělali o rok dřív než oni,“ dodal Olda Říha s neskrývaným nadšením i velkou radostí!“ Bylo, nebylo, čas běžel jak splašená koza a Bum Bác! Píše se rok 2023. Olda Říha – mozek, srdce i duše Katapultu slaví 75. narozky a 60 let na scéně. (1963 - 2023). Tak se s tím Olda nepáral a postavil výroční tour Nostalgia. Udělal si radost, má novinkové CD Nostalgia. Dva bouráci: Vašek Zima – bicí i Bigman Kódl – basa + zpěv, a Olda točili, i jedou turné. Nová era pro Katapult se vším všudy. Tečka, konec pohádky Startujou! Vstupné je 500, 550, 600 korun. Radek Strnad