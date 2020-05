Koronavirus nás zahnal k televizi, sledovali jsme noviny, naslouchali radám odborníků. Tenhle rok si budeme pamatovat. Rád bych věřil, že to nejhorší máme už za sebou, s rouškou nejsem kamarád, ale vládní nařízení respektuji.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Nechci nikoho strašit, řekl bych, že jedna zdravotní etapa končí, druhá začíná. Jak rád jsem vyběhl do přírody, v rodině se vážně začalo diskutovat o nové dovolené. Tu původní jsme oplakali. Termín a místo už máme, pro klid duše jsme se domluvili s manželkou, že se necháme očkovat proti klíšťatům. Jako kluk jsem je přímo přitahoval, ale to byla jiná doba. Kontaktovali jsme očkovací centrum a vyjednali datum a hodinu návštěvy. Komplikace nastala, když jsem si před týdnem z jednoho výletu do kopců domů přinesl miniaturního příživníka. Zlikvidoval jsem klíště standardním způsobem a oznámil nález doktorce.