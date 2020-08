Ač u energetiků po několikaletém provozu již svou službu splnila, díky dobré péči má prodlouženou životnost a tudíž před sebou i dalších několik let provozu. Místo likvidace tak 120 velkých chodbových tiskáren najde ještě uplatnění v partnerských školách Skupiny ČEZ a zhruba 40 kancelářských tiskáren získají neziskové organizace v regionech. Mezi prvními obdarovanými byly právě výše uvedené v Ústeckém kraji.

Kancelářská technika se ve firmách obvykle mění v pevně daných cyklech. Použité, nicméně stále plně funkční a výkonné tiskárny, je ovšem škoda poslat na rozebrání do sběrného dvora, když ještě mohou řadu let sloužit. Proto se společnost ČEZ Korporátní služby, která má obměnu tiskáren ve Skupině ČEZ na starost, rozhodla poskytnout multifunkční tiskárny do užívání dalším zájemcům. S nabídkou tiskáren „z druhé ruky“ oslovila partnerské školy a neziskové organizace v regionech.

„Zájem předčil všechna očekávání. Některé školy nám obratem volaly, že berou klidně pět, sedm, dokonce i šestnáct kusů. Museli jsme žádosti revidovat, aby se dostalo na co nejvíc zájemců. Tiskárny v našich kancelářích byly pravidelně servisované a udržované, podle odhadů techniků mohou dobře sloužit další dva roky, v případě repase i déle,“ říká generální ředitel ČEZ Korporátní služby Petr Nasadil. Podle něj si nabídku vyřazených malých tiskáren mezi sebou neziskové organizace rychle rozebraly. Mezi prvními, kdo kancelářské pomocníky přivítal již v červnu, bylo například Světlo Kadaň. Teď v srpnu k němu přibyl i Fond ohrožených dětí Klokánek v Teplicích a Litoměřicích.

„Jsme rádi za každou pomoc. Ta v podobě dvou tiskáren nám opravdu přišla velmi vhod. Nahradí ty naše stávající, jedna je už nefunkční a druhá právě dosluhuje. Díky tomu, že nemusíme kupovat nové, můžeme pořídit něco jiného, co bude ku prospěchu našim dětem,“ kvituje pomoc energetiků Daniela Brníková, ředitelka teplického Klokánku. Její litoměřická kolegyně Ivana Prudičová k tomu dodává: „Jsem na tom stejně, jedna naše tiskárna je již na odpis a druhou to brzy čeká. I my pochopitelně děkujeme, že můžeme ušetřené finance investovat jinde.“ Jak se obě ředitelky shodly, jejich původní tiskárny dostaly hodně zabrat během koronavirové pandemie, kdy od března do prázdnin byly uzavřeny školy. „Pořád dokola jsme tiskly učivo, což se pochopitelně negativně odrazilo na jejich plánované životnosti.“

Velké tiskárny pak se začátkem školního roku zamíří do zhruba 22 partnerských škol po celé republice, jejichž síť začala vznikat již v roce 2009. Dnes tak Skupina ČEZ spolupracuje s téměř 70 středními a vyššími odbornými školami a 13 vysokoškolskými fakultami. „Partnerským školám nabízíme především různé odborné stáže, exkurze, přednášky, besedy, výukové materiály, nebo stipendia. Jsme rádi, že jsme je mohli zapojit i do této aktivity,“ poznamenal vedoucí strategického náboru ČEZ Martin Máca.

Skupina ČEZ se dlouhodobě hlásí k zásadám udržitelného rozvoje, mezi které patří například snižování dopadů na životní prostředí, omezování plýtvání a množství odpadů. Nové uplatnění pro přístroje, které ještě nedosáhly konce své životnosti, je jedním z kroků k udržitelnějšímu provozu kanceláří.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy