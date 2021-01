Pro klokana rudokrkého a emu hnědého je sníh sice překvapením, ale i ve své domovině se s ním mohou byť výjimečně setkat. Třeba na Tasmánii. Mary stepní žijí na argentinských pampách a i v jejich jižních částech sněží. Pro krkavce velké je sníh zcela běžným jevem a oni jsou s jeho přítomností zcela srozuměni. No a sovice sněžní se na sníh (jak napovídá jejich druhové jméno) vysloveně těšily. Když nemůžete do našeho Bioparku osobně, tak nahlédněte aspoň přes naše webové stránky.

Zdeněk Bergman, ředitel GT

Biopark Gymnázia Teplice je vlastně malou botanickou a zoologickou zahradou. Jeho hlavním účelem je poskytovat žákům názorné pomůcky pro výuku biologie. Žáci mohou nejen vidět řadu živých organizmů na vlastní oči, ale také s nimi pracovat, pozorovat je a studovat. Navštívit biopark může i veřejnost, a to vždy v sobotu. Momentálně to ale možné není, a to kvůli vládním nařízením.