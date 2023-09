Již tuto sobotu 30. září se uskuteční první podzimní výlet ze série Po stopách Davida, celkově již osmý. Turisté tentokrát vyrazí z náměstí po žluté turistické značce na Komáří vížku, odtud pak po Sedmihůrské cestě k Třem rybníčkům. Zpět do Krupky se budou vracet po modré turistické značce přes Loupežníka, štolu Starý Martin a Grunt.

Pozvánka na akci v Krupce. | Foto: Se svolením Josefa Mergla

Tuto trasu již mohou pravidelní účastníci těchto pochodů znát z dubna, tehdy však trasu prošli v opačném gardu. „Tento dubnový výlet a tato konkrétní trasa měly u účastníků velký úspěch, a to přesto, že tehdy nepanovalo zrovna ideální počasí. Často nám lidé říkali, že ho musíme zopakovat, protože to bylo úžasné, nebo že zrovna nemohli, velmi je tato trasa zaujala a rádi by si jí s námi prošli. Tak jsme se rozhodli nyní vyslyšet tato přání a tento výlet zařadit hned na začátek podzimní sezóny,“ říká hlavní organizátor výletů David Sedláček.

„Pevně věříme, že tentokrát vyjde i počasí, které se v tom dubnu úplně nevyvedlo, ale o tom je turistika. Hlavní pro nás je, že se nám pokaždé sejde doopravdy skvělá parta nadšených lidí, věřím že i tentokrát tomu nebude jinak,“ dodává k tomu ještě jeho kolega Josef Mergl.

Série výletů Po stopách Davida, kterou střídavě organizují místní odbor KČT a spolek Po stopách Davida, se v hlavách dvou hlavních organizátorů, Davida Sedláčka a Josefa Mergla, zrodil někdy na přelomu loňského a letošního roku. „Hodně jsem tehdy chodil po horách, prostě jsem třeba přijel odpoledne z práce, sebral se a vyrazil na vršky, bavilo mne to a skvěle jsem si při tom odpočinul. Pak jednou přišel Pepa a říkal, že hodně chodím, a že zítra se v Krupce koná 50. ročník pochodu Za posledním puchýřem a jestli nechci jít s ním. Tak jsme šli, bylo to super. Pak jsme začali společně chodit častěji a při jednom našem výletu nás to napadlo. Pojďme pořádat turistické výlety po Krupce, uděláme reklamu, dáme to na Facebook a uvidíme, jestli se někdo přidá. Za tímto účelem jsme pak vstoupili i do krupského odboru KČT a založili spolek Po stopách Davida. Ten název během toho výletu, kdy jsme to vymysleli, někdo z nás plácnul. Už ani nevím, jestli jsem to byl já, nebo Pepa. Hned nám bylo jasné, že to je přesně ono,“ vypráví o úplném začátku série David Sedláček.

Koncem letošního února pak proběhl vůbec první výlet. „Sešlo se nás tehdy dohromady asi šest, moji dva spolužáci z vysoké školy, naši dva společní kamarádi a samozřejmě my dva. Počasí tehdy také moc nepřálo. Sníh, vítr, mráz. Bylo to poprvé, bylo to nové, spousta lidí o tom tehdy ani nevědělo. Postupně se to, ale začalo ohromně zvedat. V červenci už jsme měli partu devatenácti lidí, půl roku od první myšlenky, úžasné,“ dodává Josef Mergl.

Kromě těchto výletů pak během tohoto roku tato dvojice zorganizovala též dvě cyklojízdy, nebo pivní pochod. Během podzimu pak chystají i akci pro děti.

