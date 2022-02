Jak uvedl ředitel závodu Jan Brázda, firma dosahuje i přes epidemii, která působí výpadky v dodavatelsko-odběratelských vztazích, nepřetržitě velmi dobrých hospodářských výsledků. Patří do globální korporace, přesto stále rodinné firmy Knauf. Se souhlasem a podporou majitelů tak svoji podporu prokazuje již od roku 2008. Do Krupky letos putovaly prostředky do oddílu stolního tenisu, atletického a fotbalového klubu, plaveckého oddílu, SK HBC MD a ZŠ Masarykova, kde je využijí především pro rozšíření masového sportu mladé generace. Podobně tomu bude i ve fotbalovém klubu TJ Soběchleby, u raketových modelářů Krupka, či v TJ zdravotně postižených NOLA Teplice.