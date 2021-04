Do kina bohužel nesmíme, ale připomenout si významnou osobnost filmového průmyslu a města Teplice, která nás opustila před 85 lety, můžeme a určitě bychom měli. Tou osobností je Julius Kohner (1867-1936), obdivuhodný muž úzce spjatý s historií Městského kina v Teplicích, které bylo zbudováno v suterénu znovupostaveného Městského divadla (původní divadelní budova vyhořela v roce 1919).

Julius Kohner byl osobností filmového průmyslu a města Teplice, zemřel před 85 lety. | Foto: Regionální muzeum Teplice

Divadlo s kinem bylo slavnostně otevřeno 20. dubna 1924 a městští radní pečlivě vybírali jak umělecké vedení divadla, tak co nejzkušenějšího vedoucího kina. Vhodného adepta našli v osobě majitele reklamního podniku Julia Kohnera, jenž měl několikaletou zkušenost s provozováním biografu a varieté v teplickém hotelu „Schwan“ (Labuť). Julius Kohner, muž plný energie, nápadů, oblíbený a mladými teplickými diváky nazývaný „papa Kohner“, se stal vynikajícím odborníkem nejen v oblasti reklamy ale i filmu. Roku 1920 založil a stal se redaktorem časopisu „Filmschau“ (později vydávaného pod názvem „Internazionale Filmschau“), který až do 30. let 20. století patřil k nejvýznamnějším časopisům o filmu v Evropě. Městské kino v Teplicích vedl J. Kohner od roku 1923, pár let spolu s K. Marxem a samostatně od roku 1930. Po mnoho let patřil k vedoucím osobnostem židovské náboženské obce v Teplicích a nechyběl nikde, kde bylo potřeba podat pomocnou ruku.