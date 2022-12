Vojta je dvouletý klučina z Mostu, který to nemá lehké. Od narození je připojený na plicní ventilaci, má poškozené plíce. Několik zápalů plic, hrozil mu pneumotorax, srdeční selhání … dvoukilový chlapeček v inkubátoru … Vojta byl převezený do Všeobecné fakultní nemocnice, kde ho doktoři dali dohromady. Po půl roce si ho rodiče mohli pochovat .. bohužel přišly další komplikace a tracheostomie … převoz do Motola a výsledek byl, že Vojta nebude nikdy dýchat bez přístroje … ale! Díky péči doktorů a hlavně rodiny se jeho stav stabilizoval, začal se motoricky vyvíjet, polykat, jíst … smát … po 470 dnech byl propuštěn domů. Momentálně má stále tracheostomii, ale už dokáže i hodinu dýchat sám. To znamená, že nemá žádné hadičky a rodiče s ním můžou řádit. S plícemi se dějí změny k lepšímu, takže je tady naděje.