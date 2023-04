Kolem výškových staveb ČEZ nastalo „sokolí rojení“. Živo je i v Ledvicích

/FOTO/ Všichni nájemníci sokolích budek na výškových stavbách Skupiny ČEZ jsou již ve svých teritoriích. Komíny a chladicí věže nyní převážně obletují samci pátrající po menších opeřencích coby stravě pro sebe a své družky. Ty v současné době již zahřívají vajíčka. Podle ornitologa Václava Berana by se zhruba do čtrnácti dnů mohla proklubat na svět první mláďata. Skupina ČEZ podporuje ochranu sokola stěhovavého v České republice od roku 2011. Co se deseti stabilně hnízdících párů týče, je „sokolí farma“ ČEZ srovnatelná například s Národním parkem České Švýcarsko, včetně CHKO Labské pískovce.

Kolem výškových staveb ČEZ již nastalo „sokolí rojení“. | Foto: Václav Beran, ALKA Wildlife, o. p. s.

„Již jsem objel všechny lokality v Ústeckém kraji, kde jsou na stavbách ČEZ sokolí budky. Všude to vypadá nadějně, neboť hlavně samice se nehnou z místa, takže zahřívají vajíčka. Jak jsou ovšem snůšky velké, zatím nemohu posoudit," říká ornitolog Václav Beran, jinak také zoolog a kurátor sbírky Muzea města Ústí nad Labem a výzkumný pracovník ALKA Wildlife, o. p. s. Jak ještě dodal, zda došlo u jednotlivých párů k obměně partnera či partnerky bude moci poznat, až se mu podaří odečíst kroužky na jejich pařátech. „Tedy pokud je budou mít. Většinou je to u sokolích párů tak napůl, jeden ho má a druhý ne. Třeba v Ledvicích vloni hnízdili neoznačená samice se samcem DH, který přišel na svět v roce 2018 v nedaleké chemičce v Záluží. Ale třeba na komínu Teplárny Trmice měli kroužky oba. Hnízdili tam německá samice 4HL a samec ANW, který se rovněž narodil, ale až v roce 2020, v Záluží u Litvínova." Podle ornitologa to vypadá, že na chladicích věžích v elektrárnách Tušimice a Prunéřov a komínech v Elektrárně Ledvice, Teplárně Trmice a bývalé výtopně ČEZ Teplárenské v Proboštově již samice pilně zahřívají vajíčka a samci se starají o jejich jídelníček. Zhruba za deset až čtrnáct dnů by přitom mohla přijít na svět první mláďata. „To samé se týká páru na chladicí věži Paroplynového cyklu v Počeradech. I do třetice tento pár zůstal věrný ČEZ, je vidět, že nové umístění budky mu vyhovuje. Předloni se mu sice zahnízdění nepovedlo, ovšem vloni již vyvedl dvojčata." Skupina ČEZ patří mezi průkopníky ochrany sokola stěhovavého v průmyslových lokalitách. Energetická společnost byla vůbec první v České republice, kdo začal s ornitology spolupracovat na umístění hliníkových sokolích budek na výškových elektrárenských či teplárenských stavbách. Stalo se tak v roce 2011, kdy byla první budka umístěna na ochozu chladicí věže v Elektrárně Tušimice. Ornitologové z ALKA Wildlife mají přitom podporu vedení společnosti od samého začátku projektu, který se během let dostal z pokusné fáze až na úroveň jakési stabilní „sokolí farmy". Výroba a instalace budek přitom probíhá v režii společnosti. Ornitologům je rovněž umožněn vstup do provozů za účelem monitoringu sokola stěhovavého, včetně umístění fotopastí a kroužkování narozených mláďat. Na případný nákup fotopastí, speciální optiky, pokrytí cestovních nákladů a podobně jim pak přispívá Nadace ČEZ v rámci grantu Podpora regionů. „Samozřejmě, že jakmile samice usednou na vejce, utlumujeme i veškeré činnosti, které se týkají výškových staveb s budkami. Výjimka by nastala pouze v případě, kdyby byly nějakým způsobem ohroženy bezpečnost a zdraví zaměstnanců či vlastní provoz elektrárny," doplňuje Jan Kalina, ředitel Divize obnovitelná a klasická energetika. Po celou dobu zahnízdění jsou tak odloženy aktivity spojené nějakým způsobem s údržbou komína či třeba lezeckým cvičením profesionálních hasičů, ať již elektrárenských či z HZS daného kraje. Prakticky až do definitivního opuštění budek, nejsou sokolí rodinky nijak rušeny. V současné době evidují ornitologové zhruba 130 sokolích párů v celé ČR, deset z nich hnízdí na objektech ve vlastnictví ČEZ, přičemž v období 2011 – 2022 se z těchto staveb rozletělo do světa 147 mláďat sokola stěhovavého! Vloni to bylo rekordních 33 mláďat - Sever: Teplárna Trmice 4; Elektrárna Ledvice 4; bývalá výtopna ČEZ Teplárenské v Proboštově 3; Paroplynový cyklus Počerady 2; Elektrárna Tušimice 3 a Elektrárna Prunéřov 3. Střed: areál společnosti Energotrans v Třeboradicích u Prahy 4 a Teplárna Energotrans (dříve Elektrárna Mělník) 3. Jih: Jaderná elektrárna Temelín 3. Vysočina: Jaderná elektrárna Dukovany 4. Celkem: 10 hnízdících párů a 33 mláďat. V Národním parku České Švýcarsko, včetně CHKO Labské pískovce vloni registrovali 24 mláďat, přičemž počet tamních hnízdících párů na české straně byl srovnatelný s celkovým počtem párů v lokalitách Skupiny ČEZ. Kromě šesti lokalit v Ústeckém kraji, hnízdí totiž další páry na ochozech komínů Teplárny Energotrans (Elektrárna Mělník) a v areálu této společnosti v Třeboradicích u Prahy. Po jednom páru mají i jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Podle ornitologa i všude tam to vypadá slibně. Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy