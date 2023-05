Olympijská vítězka, mistryně světa, bývalá česká běžkyně na lyžích a vášnivá cyklistka Kateřina Neumannová zavítá do Teplic. Přijede se podívat na Koloshop fest, který se bude konat tento týden 25. a 26. května v areálu Koloshop Teplice – Novosedlice. V plánu je autogramiáda s touto sportovkyní a dokonce si budete moci s Kateřinou vyjet na kole na přibližně 10 kilometrovou trasu. Už ve středu 24. května program zahájí závod do vrchu, od Koloshopu na Cínovec.

Kateřina Neumannová u Koloshopu v Teplicích. | Foto: Koloshop Teplice.

Tady je program celé akce.

Středa 24. 5.

18:00 - VLK závod do vrchu, Koloshop - Cínovec

Čtvrtek 25. 5.

16:00 - autogramiáda olympijské vítězky a naší ambasadorky Kateřiny Neumannové

16:00 - přednáška Dynafit nejen o trailovém běhu (jak vybrat vhodné vybavení, jaké jsou rozdíly v obuvi, co je speed hiking a další)

17:00 - vyjížďka na kole s Kateřinou Neumannovou (lehký MTB / gravel okruh cca 10 km)

18:00 - zážitky z Cape Epic Honzy Gábriše (přednáška)

celodenní prezentace: S Haglöfs do přírody za každého počasí!

Pátek 26. 5.

16:00 - registrace na dětský závod

16:00 - 17:00 přednáška Apidura - jak si zabalit brašny na kolo aneb vše o bikepacking a soutěž o produkty Silca aneb jak namazat řetěz voskem Squirt

17:00 - start dětského závodu

17.45 - 18:00 - vyhlášení dětského závodu

18:00 - 18:30 - losování tomboly

celodenní workshop: Muc-off, přijďte si umýt kolo!

celodenní prezentace: Bosch a Shimano o motorech elektrokol + testování kol Superior

Na kole s Kateřinou Neumannovou 25. 5. od 17:00

Kde: Centrála Koloshop, Míru 577, Teplice - Novosedlice

Trasa: Od prodejny Koloshop přesun po silnici směr Dubí do okolí vodní plochy Jaroslav a zpět. Délka trasy je cca 10 km a je vhodná pro MTB či gravel kola.

Podmínky účasti: účast možná pouze s cyklistickou přilbou, děti mladší 15 let se mohou zůčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce, účast na vlastní nebezpečí, vyjížďka se koná za běžného provozu