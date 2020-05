Také naše škola se pustila do celorepublikového projektu #TISKNECELECESKO. Protože Buzulka disponuje 3D tiskárnami, ihned od poloviny března se kolega Jiří Bindr zapojil do občanské iniciativy Tiskne celé Česko.

Komponenty na štíty jim „spadly“ z nebe, ZŠ Buzulucká využila 3D tisk | Foto: ZŠ Buzulucká

Naším prvním úkolem byla registrace a prostudování dat pro 3D tisk, abychom mohli tisknout obličejové ochranné štíty, tedy pouze základní komponenty potřebné pro samotné štíty. A pak už jen tisknout, tisknout a tisknout. Vyrobili jsme celkem 100 čelenek a adekvátní počet pouzder matic. To vše učitel zabalil a poslal na centrálu Postkomplet do Olomouce. Odměnou za tuto iniciativu byl velký dar: dostali jsme folie, šrouby a gumy pro výrobu a následnou kompletaci ochranných štítů pro zaměstnance školy. Představte si, že nám komponenty spadly doslova z nebe, neboť je rozvezli dobrovolníci amatérští piloti, a my si byli zásilku převzít na Letišti Teplice Nová Ves. Učitel Bindr vše sestavil a my tak máme ochranné pomůcky. Jsme rádi, že jsme mohli využít potenciál školy pro dobrou věc.