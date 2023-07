Kulturní centrum Bilina zve už v pátek 21. července od 16.00 do Letního amfiteátru Kyselka na tradiční Koncert pro kamerunské kozy, letos už 20. ročník. Pořadatel se co rok snaží o pestrou akci, zvou na letní punk rockový minifestival.

Trautenberk | Foto: Josef Benik

Letos na Letním amfiteátru Kyselka hrají skupiny Fergunna i The Apples, liberečtí drsní Krucipüsk okolo Toma Hajíčka a navrch i Trautenberk, kteří na severu Čech jen málo hrají. Letos v létě je uvidí a uslyší třeba Benátská noc a zjara bavili i Českou Lípu poté, co loni tahle odvázaná drsnější parta z Klatov u Supraphonu vydala své nové čtvrté album, CD i LP „Vzpoura kanců“. Lehce obskurní těžkotonážní parta Trautenberk loni vydala po čtyřech letech v pořadí již čtvrtou středně dlouhohrající desku Vzpoura kanců. Vznikala téměř dva roky ve studiích SONO i Exavik pod vedením zkušených mistrů svého oboru Milana Cimfeho, Pavla Broma a Miloše Bešty. Album má celkem deset písní, ty tematicky spojuje pohádkový příběh pana Krále a jeho dcer. Součást nosiče bude i pohádková knížka, která ovšem dodala rockovému dílu hned čtvrtý rozměr.

O výtvarnou stránku již legendárního alba se postaral Vojtěch „Woody“ Troják, na novince hostovaly persony jako Lou „Fanánek“ Hagen se „Supicí“ (Tři Sestry), Matěj Homola (Wohnout), „Yetty“ (Morčata na Útěku), Maty (Gutalax) i Bára Kováříková (Second Breath). Vydání „Vzpoury kanců“ předznamenal klip Mužoretka, v němž se poodkrývá tajemství minulosti baskytaristky Aničky i odporných praktik vrcholových mažoretek.

Zdroj: Youtube

Koncert pro Kamerunské kozy stojí pro diváky a ostatní zájemce už v předprodeji 600 Kč, na místě pak to bude 700, děti do 10 let zaplatí 300 Kč (ale už jen na místě). Partnerem akce je Nadace ČEZ.

A ještě více o Krucipüsku. Ta drsná česká hudební skupina vznikla v Liberci v roce 1992 vstupem leadra punkové skupiny Hubert Macháně Tomáše Hajíčka (zpěv, bicí) do trash-metalové party Veteš – Pavel Zadražil (kytara) Petr Slavík (basa), Jan Zrůst (bicí). Skupina hraje metal, thrash metal i hardcore. Dne 1. dubna 2022 skupina odehrála koncert ke svým již 30. letům, koncert byl zaznamenán na album „30+2 roky v pekle“, které vyšlo na podzim 2022 na USB flash nosiči. Přestože z původního složení zbývá jen frontman Tomáš Hajíček, udržuje si skupina dál svůj neopakovatelný styl. Pokud tedy máte rádi hutné kytarové riffy i nesmrtelné groovy, nenechá vás KRUCIPÜSK svým vytříbeným vkusem v klidu. Prostě si ho užijete.