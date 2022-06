Účinkovat budou: Eliška Weissová - mezzosopranistka - stálý host Národního divadla v Praze a dalších divadlech; Miloš Bok - skladatel, dirigent a varhaník; Bohosudovský sbor - chrámový sbor bohosudovské baziliky pod vedením Miloše Boka. "Původně tento koncert měl být Tříkrálový. Bohužel kvůli covidu jsme ho zrušili. Padla myšlenka a oslovila jsem pana ředitele Dietze a požádala ho, zda by tento náš koncert nemohl být zařazen do festivalu. A to se podařilo," řekla Lenka Doubková, předsedkyně spolku pro záchranu bohosudovských varhan.