“Je však zapotřebí dodržovat vládní nařízení, tedy nosit roušku podle stanovených pravidel, používat dezinfekci a myslet i na dvoumetrové rozestupy. Cena vstupného zůstala stejná jako v loňském roce,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Dezinfekci rukou je povinen použít každý návštěvník při vstupu do areálu. “Při pohybu musejí mít lidé zakrytá ústa a nos rouškou, tu mohou odložit na lehátku nebo dece, dále ji nemusejí mít po cestě do vody a ve vodě samotné. Osoby, které se pohybují na okrajích bazénu, třeba když hlídají své děti, roušku mít musí. Stejně tak například při cestě na toaletu a podobně,” doplnila místostarostka Marcela Dvořáková.

Pokud se návštěvník pohybuje mimo skupinu osob, se kterou areál navštěvuje, musí dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy.

Vstupné pro dospělého činí 100 korun na osobu. Děti od 2 do 15 let, studující do 26 let, senioři, osoby s průkazem ZTP a ZTP-P a jejich doprovod zaplatí 50 korun. Skupinová sazba činí 30 korun na osobu.

V areálu koupaliště jsou mimo plaveckého bazénu k dispozici dvě hřiště pro skupinové sporty, třeba volejbal nebo nohejbal, dále stoly na ping-pong, dětské hřiště, tobogán, ruské kuželky, převlékací kabinky, zamykací skříňky a občerstvení.

Pavlína Nevrlá