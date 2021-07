Provoz odběrových center Krajské zdravotní pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od 1. července:

Nemocnice Děčín, U Nemocnice 1, 405 99 Děčín, budova „G“, (úterý, čtvrtek a neděle od 8.00 do 12.00 hodin)

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, (pondělí až neděle od 7.00 do 19.00 hodin)

Nemocnice Teplice, Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, (pondělí, středa, pátek a neděle od 8.00 do 12.00 hodin)

Nemocnice Most, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, (úterý, čtvrtek a neděle od 8.00 do 12.00 hodin)

Krušnohorská poliklinika Litvínov, Žižkova 151, 436 01 Litvínov, odběrová místnost, (úterý a pátek od 10.30 do 14.00 hodin)

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, (pondělí až neděle od 8.00 do 11.00 hodin)

Nemocnice Litoměřice, Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice (pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin, od 12.00 do 16.00 hodin pouze pro pozvané ze strany nemocnice)

