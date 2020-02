Celkem bylo za uplynulý rok podáno 89 zlepšovacích návrhů, z nichž 63 bylo přijato a 22 k termínu roční schůzky se podařilo již uvést do života. Cenné je to, že inovační myšlení jde od lidí z operátorských úrovní, kde jsou potřebné detailní znalosti o zařízení a o procesech.

Rok 2019 byl specifický tím, jak rozpoznatelný je již vliv změny kultury práce, kterou přináší principy procesu trvalého zlepšování. Desítky hodin věnovaných školení správné praxe, provádění vrstvených auditů na jednotlivých pracovištích, využívání nástrojů Lean a Six Sigma, to vše přináší efekt. Trvalé zlepšování je procesem a stojí na dvou klíčových slovech – zapojování a delegování. Na jedné straně je odvaha managementu, dát lidem důvěru, svobodu a nechat je dělat věci po svém. Vést je jen firemními hodnotami, formulovanou Vizí a strategií. Dávat jim podporu a někdy i ustoupit z cesty. Na druhé straně je připravenost lidí na lince a v údržbě, převzít s větší mírou svobody v denním rozhodování i větší míru zodpovědnosti. Systém měření zralosti kultury práce trvalého zlepšování potvrzuje, že to je správná cesta.

Celkový ekonomický přínos těchto milých drobností v procesu výroby minerální izolace za rok 2019 výrazně převyšuje milion korun ročně. Ocenění přínosů zlepšovacích návrhů určuje matice hodnotících kritérií a přináší nositelům nápadů i finanční odměny. Lukáš Bešta, operátor studené zóny, získal nejvyšší bodové ocenění a tak i cenu a odměnu pro zlepšovatele roku. Gratulujeme!

Co je specifické, že od samého počátku zlepšovatelských aktivit v závodě KI Krupka platí dohoda mezi zlepšovateli a vedením závodu: 15% z odměn za zlepšováky, doplněno stejnou sumou vedením společnosti, je věnováno na společně vybraný charitativní projekt někomu, kdo se ocitl nepřízní osudu v tísni a potřebuje pomoc. Zlepšovatelé na svém ročním setkání k oslavě dosaženého úspěchu dne 17. února 2020 z řady možností vybrali podporu rodiny malého Petra z Krupky, který trpí nemocí motýlích křídel.

Postoj zlepšovatelů naplňuje jednu ze 4 firemních hodnot skupiny Knauf, kterou bychom u mezinárodních korporací těžko hledali: „lidskost“. Tak přejme Petrovi a jeho rodičům, aby jim dar od zlepšovatelů v KI pomohl obtížnou situaci trochu ulehčit.

Jan Brázda, ředitel závodu