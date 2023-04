Kříženec staforda Jerry hledá akutně nový domov. Páníček tragicky zemřel

Představujeme vám Jerryho, křížence staforda - barvy rednose. Je mu skoro krásných osm let, váží 25 kilo a co vám budeme povídat, je to kus svalnatého fešáka, který na první pohled zaujme. Kdo má k tomuto plemenu blízko, nemůže zaručeně odolat.

Jerry | Foto: AniDef

Jerry se k nám bohužel dostal za velmi tragických okolností a to tak, že mu zemřel páníček při autonehodě. Všechny nás to velmi zasáhlo a to nemluvě o něm. Čím dřív najde nový domov, tím samozřejmě lépe pro něj. V útulku se mu zjevně nelíbí, jde to vidět na jeho váze, která stále klesá. Jerry je vysportovaný atlet, který hledá aktivní rodinku, nejlépe se zkušenostmi s tímto plemenem. Umí základní povely, je klidnější povahy. Venčitelé si ho velmi chválí. Je kontaktní, krásně poslouchá svého psovoda, na vodítku ovladatelný. Obrovské zlatíčko s velkým srdíčkem. Všichni se diví, že ještě nemá své teplo domova. Co se týče ostatních psů, tak si vybírá, ale z pravidla se nechce moc kamarádit s většími pejsky. Je zapotřebí i s tímto počítat a případně kámoše/kámošku k němu vyzkoušet. Ke kočičkám ho nedoporučujeme. Do adopce odejde očkovaný, čipovaný, odčervený, odblešený, na základě podpisu adopční smlouvy a uhrazení příspěvku na péči, s podmínkou kastrace. Zájemce prosíme o vyplnění adopčního dotazníku: https://forms.gle/XhktirLMoEPK1g1A6. Tel. 736 769 601. JerryZdroj: AniDefJerry

Stav: v útulku

Evidenční číslo: 565

Číslo čipu: 900252003053601

V útulku od: 27.02.2023

Pohlaví: samec

Plemeno: kříženec staforda

Hmotnost: 25kg

Barva: rednose

Narozen: 27.7.2015

Kastrovaný/á: Ne

www.anidef.cz AniDef - útulek Žim