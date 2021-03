Vzhledem k pokračující epidemické situaci a zájmu ze strany seniorů o respirátory rozhodla rada města Krupka o pokračování pomoci seniorům v ochraně jejich zdraví.

Město poskytne zdarma všem občanům Krupky ve věku 70 let a více další 4 respirátory třídy FFP2/KN95. Tyto ochranné prostředky se budou vydávat na městském úřadě v pondělí a ve středu 8:0011:00 12:0017:00 a v Infocentru Hornické krajiny v úterý a ve čtvrtek od 9:0012:00 13:0017:00, a to od pondělí 22. března do pátku 30. dubna. Je třeba, aby občan při přebírání respirátorů prokázal svůj věk a bydliště občanským průkazem. Respirátory může pro důchodce vyzvednout i někdo jiný, pokud tento nárok prokáže fotokopií nebo fotografií občanského průkazu seniora například v mobilním telefonu.