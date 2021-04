Od počátku března 2021 mohli senioři ve stáří od sedmdesáti let, bydlící v Krupce, získat až do 19. března bezplatně celkem 3 respirátory předepsaných parametrů. Vedení města tuto pomoc zajistilo na dvou výdejních místech. Během celého období využilo uvedenou možnost 700 občanů, tedy více jak 40% z řad této velmi ohrožené skupiny obyvatel města.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Tato rychlá akce se setkala s velice příznivou reakcí veřejnosti, potvrzující její potřebnost a smysl. Užitečná byla také možnost výdeje pomůcek přes rodinné příslušníky a známe seniorů, čímž byli ušetřeni této starosti. A velmi často to navíc byli lidé, kteří se jako první dozvěděli z našich městských informačních zdrojů o poskytované pomoci. Protože je celková epidemická situace stále velmi vážná a mimořádná opatření budou platit i nadále, rozhodla rada města o pokračování a rozšíření bezplatného poskytování respirátorů, a to až do konce příštího měsíce. Tento nový nárok mají samozřejmě i osoby, které získaly své respirátory už v první etapě, proběhlé do 19. března," připomenul starosta města Zdeněk Matouš.