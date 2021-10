Situaci komentoval ředitel závodu Jan Brázda:

Nemohu nezačít ničím jiným, než fotografií zasněženého závodu a vrcholků Krušných hor nad ním. Vyrobili jsme od roku 2006 skutečně hory izolace. A ty zasněžené kopce reprezentují sněhově bílé vločky foukané izolace, která od července tohoto roku podporuje výkon závodu.

Vyrobili jsme 1 000 000 tun izolace. Trvalo to od 9. května 2006 do přelomu noci na pátek 8. října 2021. Úžasný milník v historii našeho závodu i společnosti. Jsem na to, co jsme zde dosáhli, hrdý. Na každého, kdo se o tento milník zasloužil a svojí poctivě odvedenou práci, přispěl. Především pak na ty spolupracovníky, co jsou u toho od samého začátku se mnou. A není nás málo. Těch příběhů a změn, co jsme u toho společně prožili!. Se vším, co před nás firemní život položil, jsme se se ctí vypořádali.

Rád bych při této příležitosti sdílel vyjádření generálního partnera společnosti Knauf Alexandera Knaufa, z jeho nedávné návštěvy závodu: „těžko se mi hledají slova, jak vyjádřit své poděkování za to, co jste pro firmu a naše zákazníky za ty roky udělali, za Vaši loajalitu“.

Lze od majitele získat větší uznání? Přeji nám všem úspěšné pokořování další milníků. Děkuji partnerům v businessu, zákazníkům i dodavatelům. Jsou součástí našeho úspěchu. Ten milník tvořili s námi. Pomáháme tvořit lepší svět. To je naše poslání. Odpadní skleněné střepy přetavujeme do minerální izolace, která přináší tepelný i akustický komfort do našich domovů. Snižujeme lidem i firmám účty za energie, což je v dnešní době silné téma. Měrná energii či emise na vyrobenou tunu minerální izolace je mnohonásobně vrácena vytvořenou energetickou účinností budovu a staveb. Naše kapacity jsou vyprodané a máme před sebou aktuální výzvu, jak rostoucí poptávku uspokojit. Proto máme v procesu EIA povolení provozovat aktuální závod na maximální proveditelný výkon. 100 000 tun ročně, s respektem k principům udržitelného výrobního procesu a ohleduplnosti ke svému okolí. Děkuji za důvěru a podporu, které se nám od všech dostává. (lk)