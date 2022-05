O slunné neděli 1.5. jsme se ve 12:00 sešli před budovou školy a vydali se směr letiště Václava Havla v Praze. Cesta minibusem proběhla hladce, stejně jako první let z Prahy do Švédska a druhý do Bergenu v Norsku. Protože jsme přistáli až okolo desáté hodiny večerní, přespali jsme v hotelu Clarion přímo na letišti. Druhého dne ráno jsme se po vydatné snídani přesunuli autobusem k trajektu, který nás přepravil na malý ostrov Stord. Pak už to byla jen krátká cesta přímo do města Fitjar, kde na nás čekalo příjemné ubytování v místním hotelu. V poledne jsme si pochutnali na slavnostním obědě, který byl pro nás připraven norskými učni ve školní kuchyni a skládal se ze samých místních specialit. S plnými žaludky jsme si pak prohlédli školu a městečko v doprovodu zástupce ředitele Chrise Stewarta Aarbø.